Milan, Ibrahimovic non ha fretta di tornare: in Italia solo quando avrà certezze su ripresa Serie A

Mentre Cristiano Ronaldo, Szczesny e altri giocatori dall'estero stanno rientrando in Italia per affrontare i 14 giorni di quarantena e iniziare gli allenamenti in vista della ripresa della Serie A: Ibrahimovic per il momento se la prende con calma e attende maggiori certezze prima di lasciare la Svezia, dove sta continuando ad allenarsi in gruppo con l'Fc Hammarby.

Mentre a Milanello sono iniziati gli screening medici ed è tutto pronto per la ripresa degli allenamenti individuali ma Zlatan Ibrahimovic per il momento se la prende con calma perché vuole vedere se, oltre agli allenamenti individuali, il calcio italiano intraprenderà veramente il cammino verso la ripresa dell’attività, adottando un protocollo condiviso – fra Figc e Comitato Tecnico Scientifico – e un percorso che porta a una ripartenza del campionato con date certe.

Ma perché questa prudenza? Innanzitutto perché in Svezia è uno dei pochi calciatori in Europa che può allenarsi all’interno di un collettivo con costanza e senza adottare distanza sociale e tutti gli accorgimenti che nel resto d’Europa sono ormai diventati la prassi da seguire... Insomma fino a quando il Milan gliela consentirà continuerà a lavorare come ha sempre fatto, con i ragazzi dell’Hammarby, e senza l’assillo di controlli, tamponi e quarantena. Già perché, come successo a Cristiano Ronaldo e a tutti quei calciatori rincasati all’estero e che stanno tornando in Italia alla spicciolata, anche Zlatan una volta atterrato a Milano dovrà sottostare all’autoisolamento di 14 giorni.

Il Milan per il momento aspetta e non intende in alcun modo forzare la mano: un segnale di fiducia, ancor più significativo in vista di un colloquio fra le parti per decidere se proseguire un altro anno oppure lasciarsi alla scadenza del 30 giugno. Pioli e il suo staff sanno che Ibrahimovic si ripresenterà in grande forma e carico a dimostare il proprio valore e a trascinare il gruppo, come aveva prima dello stop per l’emergenza Coronavirus.

