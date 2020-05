Secondo la Gazzetta dello Sport lo svedese, il cui futuro in rossonero rimane incerto, ha un grande feeling con l'attuale allenatore e potrebbe decidere di prolungare la sua esperienza a Milano qualora l'attuale tecnico venisse confermato. Il Barcellona formalizza un'offerta per l'argentino dell'Inter, ma i nerazzurri non sono disposti a scendere sotto i 90 milioni di euro.

Ibra vota Pioli, Paquetà alla Fiorentina?

Secondo la Gazzetta dello Sport a far pendere la bilancia verso la permanenza di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbe essere la conferma in panchina di Stefano Pioli. Come racconta il quotidiano milanese, infatti, tra lo svedese e il tecnico c'è grande feeling: i due si sentono sentiti spesso in queste settimane e Ibra avrebbe apprezzato molto l'atteggiamento dell'allenatore e - in particolare - avrebbe apprezzato la libertà concessagli di allenarsi in serenità in Svezia.

Intanto la Fiorentina ha messo gli occhi su Lucas Paquetà: sarebbe lui uno dei principali obiettivi dei viola nel prossimo mercato. Commisso lo immagina come il nuovo numero 10, Iachini vede in lui un centrocampista eclettico in grado di ricoprire più ruoli. Il brasiliano, di sicuro non centralissimo nel progetto del Milan di Pioli, avrebbe espresso interessamento per la piazza di Firenze.

La nostra opinione. Difficile non essere d'accordo con la Gazzetta dello Sport. Soprattutto per come è nato il rapporto tra Pioli e Ibrahimovic, ci sono ottime possibilità che qualora il tecnico rimanesse al Milan anche lo svedese farà altrettanto (sempre che la proprietà sia dello stesso avviso, ovviamente). Diverso lo scenario nel caso in cui il club rossonero decidesse di puntare su Rangnick: mai dare nulla per scontato, ma il tecnico tedesco privilegia una squadra giovane, aggressiva e senza stelle nello spogliatoio. Per quanto riguarda Paquetà, la sensazione è che dopo tanti ruoli e tante chance sprecate per il brasiliano possa essere giunto il momento di tentare un'esperienza diversa cambiando ambiente: la Fiorentina di Commisso potrebbe essere per lui uno scenario molto interessante.

Il Barça offre 80 milioni per Lautaro: l'Inter dice no

E sempre la Gazzetta dello Sport dà conto di un ulteriore capitolo dell'intricata telenovela di mercato che vede protagonisti Lautaro Martinez, l'Inter e il Barcellona. Il club blaugrana avrebbe formalizzato un'offerta: 80 milioni di euro per l'attaccante argentino con pagamento pluriennale e inserimento di contropartite tecniche come Semedo, Junior Firpo e Todibo. L'Inter, tuttavia, non sarebbe disposta a scendere sotto i 90 milioni di euro come base per intavolare una trattativa.

La nostra opinione. I giocatori inseriti dal Barcellona nell'operazione Lautaro Martinez non sembrano - almeno sulla carta - adeguati. Bene fanno i nerazzurri, quindi, a restare fermi sulle proprie posizioni. L'argentino, se andrà venduto, andrà venduto bene: la priorità è ricavare liquidità da reinvestire in un altro centravanti di livello internazionale.

Immobile a vita con la Lazio?

Da uomo-copertina della squadra di Simone Inzaghi a capitano della Lazio che verrà: secondo la Gazzetta dello Sport il futuro di Ciro Immobile sarà senza dubbio a tinte biancocelesti. La società è infatti pronta a rinnovargli il contratto fino al 2025 (quando il bomber avrà 35 anni) ritoccandogli l'ingaggio. Trasformandolo, di fatto, nel vero leader dello spogliatoio.

La nostra opinione. Le recenti dichiarazioni di Immobile nei confronti di Simone Inzaghi ("In alcuni aspetti mi ricorda Klopp"), l'intesa col presidente Claudio Lotito e più in generale con il mondo Lazio, oltre naturalmente al suo rendimento in campo fanno dell'attaccante un uomo simbolo dei biancocelesti. Il rinnovo di contratto pare quindi lo sbocco naturale di una storia destinata a durare ancora a lungo.

