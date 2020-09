Zlatan Ibrahimovic tiene in ansia il Milan a 5 giorni dall'esordio in gare ufficiali dei rossoneri in Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. L'attaccante svedese, che ha da poco rinnovato il suo contratto con il club di via Aldo Rossi fino al 2021, non è stato schierato da Stefano Pioli nell'amichevole contro il Brescia a Milanello.