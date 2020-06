Milan, Ibrahimovic torna in gruppo: in panchina con la Roma? Si rivede anche Kjaer

Lo svedese si è allenato con i compagni e potrebbe addirittura essere a disposizione di Stefano Pioli per il big match di domenica pomeriggio a San Siro. Recuperato il difensore centrale danese che tornerà a far coppia con Romagnoli in mezzo alla retroguardia.

Buone notizie per il Milan in vista della sfida di domenica pomeriggio alle 17.15 a San Siro contro la Roma, big match della 28esima giornata di Serie A. I rossoneri potrebbero addirittura rivedere in panchina Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si è allenato col resto dei compagni per la prima volta dopo l'infortunio al polpaccio e quindi il tecnico Stefano Pioli valuterà nelle prossime ore se convocarlo per la gara coi giallorossi o rimandare il suo impiego alla sfida successiva, quella di mercoledì 1 luglio alle 21.45 a Ferrara con la Spal.

Contro la Roma ci sarà di sicuro Simon Kjaer che ha svolto tutta la sessione pomeridiana con i compagni e che quindi è a tutti gli effetti recuperato. Il danese si era fatto male nella gara vinta per 4-1 sul campo del Lecce: era uscito alla mezzora per una botta al ginocchio destro, si temeva un problema ai legamenti ma per fortuna gli esami hanno escluso lesioni e ora l'ex Atalanta e Siviglia è pronto per tornare al fianco di Alessio Romagnoli.

