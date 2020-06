Dopo aver scampato le paure di un possibile interessamento del tendine d'Achille, Zlatan Ibrahimovic era tornato in Svezia con la famiglia. Oggi il suo aereo è atteso a Milano, dove lo svedese verrà sottoposto a esami per stabilire l'entità del suo infortunio al polpaccio.

Le ultime ore vissute da Zlatan Ibrahimovic e dai tifosi rossoneri sono state certamente più tese del solito. Il 38enne svedese aveva ottenuto il permesso dalla società per volare in Svezia e spendere tempo con la propria famiglia, in attesa di tornare a Milanello per sottoporsi alla tanto attesa risonanza che dovrebbe chiarire in maniera esaustiva l’entità del suo infortunio. I primi accertamenti avevano fatto tirare un sospiro di sollievo alla società rossonera: il dolore al polpaccio non era connesso con un danneggiamento del tendine d’Achille. Ebbene, oggi l’aereo di Ibra è atteso di ritorno a Milano, addirittura in anticipo rispetto al tempo di pausa accordatogli dalla dirigenza.

A luglio il rientro in campo?

Si pensa che gli esami strumentali siano in programma per domani o addirittura per questo pomeriggio. Perché l’unica certezza con cui possiamo inquadrare le intenzioni di Ibra, è che lo svedese ha fretta di ricominciare. Una volta confermate le prime analisi attraverso la risonanza, Pioli potrebbe sperare di rivederlo in campo entro la metà di luglio. E pensare che Zlatan non è l’unico nuovo acciaccato in casa Milan: Pioli dovrà fare a meno di Duarte, alle prese con un problema muscolare al flessore della gamba destra.

