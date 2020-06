Milan, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto

I rossoneri partiranno dalla trasferta contro il Lecce, ma nel suo calendario tanti big match che metteranno alla prova la squadra di Stefano Pioli che spera di entrare in Europa League. Si affronteranno nell'ordine Roma, Lazio, Juventus, Napoli e Atalanta: ultima casalinga contro il Cagliari.

La Lega Serie A ha stilato date e orari fino alla quartultima giornata. Si ricomincerà il 22 giugno per il Milan che scenderà in campo in quel di Lecce, poi chiusura in casa contro il Cagliari. Ecco tutte le partite della squadra di Stefano Pioli.

27a giornata

Serie A Milan, Scaroni storce il naso: "Discutibile assegnare la Coppa Italia in tre giorni" 28/05/2020 A 21:18

-lunedì 22 giugno, 19:30 Lecce-Milan su Sky

28a giornata

-domenica 28 giugno, 17:15 Milan-Roma su DAZN

29a giornata

-mercoledì 1° luglio, 21:45 SPAL-Milan su Sky

30a giornata

-sabato 4 luglio, 21:45 Lazio-Milan su DAZN

31a giornata

-martedì 7 luglio, 21:45 Milan-Juventus su DAZN

32a giornata

-domenica 12 luglio, 21:45 Napoli-Milan su Sky

33a giornata

-mercoledì 15 luglio, 19:30 Milan-Parma su Sky

34a giornata

-sabato 18 luglio, 21:45 Milan-Bologna su DAZN

35a giornata

-martedì 21 luglio, 21:45 Sassuolo-Milan su Sky

36a giornata (25-26 luglio, orari e date da definire)

-Milan-Atalanta

37a giornata (28-29 luglio, orari e date da definire)

-Sampdoria-Milan

38a giornata (1°-2 agosto, orari e date da definire)

-Milan-Cagliari

Play Icon WATCH Milan, che fine hanno fatto gli eroi di Manchester 2003? 00:01:47

Serie A Ibrahimovic vola in Svezia dopo l'infortunio: ok dal Milan, tornerà il 3 giugno 27/05/2020 A 15:28