Secondo La Gazzetta dello Sport il fantasista turco che è un grande protagonista della squadra di Pioli non sarebbe dell'idea di estendere il contratto in scadenza nel 2021 ma di tornare in Bundesliga dove Herta Berlino e Lipsia lo corteggiano da mesi.

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe non essere al Milan. Rumor di mercato o verità che sta venendo fuori? Secondo La Gazzetta dello Sport il fantasista turco avrebbe nostalgia della Germania e non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza nel 2021: questo obbligherebbe i rossoneri a valutare una cessione già adesso, con Hertha Berlino e RB Lipsia fortemente interessate.

Il numero 10 è certamente una delle stelle della squadra di Pioli, il turco ha avuto grande impatto sui risultati post-Covid e l'intesa con Ibrahimovic, Rebic e il resto dei compagni lo ha di fatto reso un insostituibile tra assist, azioni create e gol. Certamente queste prestazioni hanno alzato la sua quotazione, tornata attorno ai 25 milioni di euro dopo un netto calo (si parlava di 15 milioni) nella prima parte di stagione, dove era involuto, poco concreto e beccato di continuo dal pubblico di San Siro.

"Voglio continuare così, mancano 11 partite poi vediamo cosa succede per il futuro. Ancora è presto per parlare, mi sento molto bene e sono felice di giocare nel Milan. Nella mia carriera mi manca vincere qualcosa, campionato, Coppa Italia, spero di poterlo fare qui", Hakan parlava così a Mediaset lo scorso 27 giugno. Dopo un mese la situazione potrebbe essere cambiata e se davvero è deciso a non prolungare il contratto, ecco che il Milan dovrà pensare a come cederlo e poi a trovare un sostituto all'altezza visto che nell'ultimo periodo Calhanoglu si è dimostrato uno dei migliori nel suo ruolo.

