Rafael Leao è in isolamento perché positivo al Coronavirus . Il portoghese, rispondendo ad un amico su Twitter, lo annuncia sui social: "Colpa della quarantena". Il Milan non smentisce.

Leao è assente da Milanello dalla passata stagione e non ha avuto contatti con il resto della squadra rossonera. Già infortunatosi nell'ultima partita di campionato, il numero 17 sta rispettando il protocollo anti-Covid e attende il doppio tampone negativo per porter far ritorno nel centro sportivo e riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. L'attaccante salterà la trasferta in Irlanda contro lo Shamrock Rovers di giovedì valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Il Milan dovrà fare a meno anche di Rebic, squalificato per tre giornate, mentre dovrebbe recuperare Ibrahimovic.