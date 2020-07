Il ds rossonero ha parlato a Sky prima della sfida col Sassuolo: "Le partite assorbono energie della società, è un finale di stagione insolito. Il mercato può attendere". E sullo svedese: "A fine campionato ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire".

Il finale di stagione, Donnarumma, Ibrahimovic e Rebic. Questi i temi trattati da Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, poco prima del match sul campo del Sassuolo, altra formazione in grande forma in questa fase del torneo. A proposito del mercato dice a Sky: "Cerchiamo di leggere il meno possibile e di concentrarci sulle cose di campo. Le partite assorbono energie della società, è un finale di stagione insolito. Il mercato può attendere".

C'è da completare il riscatto di Rebic dall'Eintracht, soprattutto da rinnovare il contratto di Donnarumma in scadenza nel 2021: "La tempistica per il suo acquisto è meno stringente, abbiamo il tesseramento per la prossima stagione: ci sono urgenze diverse, il contratto di Donnarumma è una di quelle. Manterremo la promessa, dobbiamo celebrare un traguardo prodigioso, un giocatore fantastico sul quale bisogna cercare di costruire la storia presente e futura del Milan".

E poi ovviamente il tema Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe chiudere la sua esperienza al Milan, anche se Massara lascia uno spiraglio: "Ibra è sereno e vuole aiutare la squadra. Ci troveremo con lui subito dopo la fine del campionato, anche lui è concentrato su queste partite. Ci sarà un confronto e vedremo se ci saranno i presupposti per proseguire. Il contributo che ha portato è indiscutibile, ha trasformato la squadra e aiutato la crescita di questi ragazzi".

