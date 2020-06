Secondo Sky procede bene il recupero dall'infortunio dello svedese che tornerà a disposizione di Pioli per fine mese: esclusa la sua presenza per la gara del 22 contro il Lecce, potrebbe invece esserci per il match contro i giallorossi a San Siro della settimana successiva.

Procede spedito il recupero di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese potrebbe tornare in campo col Milan prima della fine del mese, magari già il 28 giugno contro la Roma a San Siro. L'attaccante si è sottoposto quest'oggi ad una nuova risonanza magnetica presso la clinica Columbus che, secondo quanto riportato da Sky, ha evidenziato un miglioramento generale della situazione al polpaccio infortunato. Nei prossimi giorni il giocatore proverà a correre in allenamento per capire se forzare o meno il lavoro sul muscolo.

Mentre a tenere banco sono i discorsi sul suo futuro, Ibrahimovic è concentrato sulla riabilitazione per tornare prima possibile a disposizione di Stefano Pioli: esclusa una sua presenza per il match del 22 contro il Lecce, potrebbe rientrare almeno per la panchina per la gara del 28 contro la Roma. Tutto dipenderà dal proseguo del lavoro in palestra e sul campo seguendo la propria tabella di marcia, ma il rientro dello svedese per concludere questa stagione col Milan appare ormai vicino.

