Milan, occhi su Hendrick: il centrocampista irlandese non ha rinnovato col Burnley

Secondo Sky Sports Uk, i rossoneri sarebbero vicini all'accordo con il 28enne originario di Dublino: la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Milan attivo sul mercato in queste ultime ore. Dopo avere ufficializzato il riscatto di Alexis Saelemaekers dall'Anderlecht, il club rossonero potrebbe presto mettere a segno un colpo a centrocampo. Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, infatti, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo nel mirino il 28enne irlandese Jeff Hendrick, svincolato dal Burnley e non intenzionato a rinnovare il contratto.

In Inghilterra sono sicuri che Hendrick, che quindi potrebbe approdare al Milan a parametro zero, firmerà nei prossimi giorni il suo nuovo accordo con i rossoneri. Acquistato dal Burnley nel 2016, in questa stagione il dublinese ha totalizzato 27 presenze con uno score di 3 gol e 2 assist.

