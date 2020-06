Il difensore centrale danese, uscito sul finire del primo tempo a Lecce per un infortunio al ginocchio destro, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha escluso l'ipotesi peggiore. Domenica a San Siro contro i giallorossi è in ogni caso a forte rischio così come quella di Ibrahimovic: lo svedese migliora ma continua ad allenarsi a parte in palestra.

Giungono notizie confortanti dall'infermeria per il Milan: Simon Kjaer, che sul finire del primo tempo della sfida vinta 4-1 contro il Lecce era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio al ginocchio destro, si è sottoposto nella mattinata di martedì a una risonanza magnetica che ha escluso lesioni ai legamenti. Il difensore centrale danese rimane comunque in forte dubbio per la sfida di domenica 28 giugno a San Siro contro la Roma e indicazioni certe sui tempi di recupero al momento non ci sono: scongiurata, tuttavia, l'ipotesi peggiore. Contro i giallorossi Pioli si affiderà quasi certamente alla coppia Romagnoli-Gabbia, mentre in panchina potrebbe riavere a disposizione Duarte che sta recuperando dal lungo infortunio.

Serie A Milan, c'è una squadra anche senza Ibrahimovic. Pioli non molla, basterà per l'Europa? DA 3 ORE

Ibrahimovic migliora ma non è ancora pronto

Migliorano nel frattempo le condizioni di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese si è sottoposto a un nuovo accertamento medico che ha dato esiti positivi, ma continua ad allenarsi a parte in palestra e difficilmente sarà a disposizione per la Roma. Più probabile rivederlo in campo l'1 luglio in occasione della trasferta sul campo della SPAL.

Play Icon WATCH Milan, guarda Piatek: dribbling a eludere il portiere, poi gli soffiano il gol 00:00:24

Serie A Pioli: "Questo Milan mi ha convinto, ma Leão deve fare di più"; Liverani: "Molto preoccupato" DA 17 ORE