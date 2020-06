Il tecnico dei rossoneri definisce l'obiettivo del Milan: la qualificazione all'Europa League passando per queste 12 giornate finali, con la speranza di recuperare qualche infortunato. Ibrahimovic su tutti, mentre per Musacchio è praticamente addio alla stagione. "E il futuro? Chi dovrà decidere, deciderà, i conti si fanno alla fine".

Il Milan riparte dalla trasferta del Via del Mare. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Juventus, quali sono gli obiettivi? Semplice, puntare alla qualificazione all'Europa League sfruttando le 12 partite ancora a disposizione, anche se tutte giocate nello spazio di 40 giorni.

Se il campionato non fosse stato ripreso, la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti, ma ora abbiamo 12 partite per raggiungere l’Europa. Dobbiamo rincorrere e dobbiamo farlo bene ed il prima possibile. Riprendere con una vittoria a Lecce sarà molto importante perché in 40 giorni ci giochiamo tutti. Abbiamo rimpianti per la Coppa Italia, soprattutto per la partita d’andata. Un po’ per demerito nostro e un po’ per certe decisioni

Oggi non siamo in Europa, ma anche se lo fossimo può cambiare tutto in questi 40 giorni. Sarebbe un peccato terminare la stagione in questa posizione, dobbiamo riprenderci velocemente. Non abbiamo un calendario facile, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con chi ci sta davanti. Abbiamo dimostrato di avere qualità e sacrificio, domani è una partita molto importante

Milan-Lecce, all'andata, fu proprio la prima partita di Stefano Pioli sulla panchina dei rossoneri. C'è stato comunque un miglioramento da parte della squadra in questo lasso di tempo, si sente in credito con la società?

Credo che le somme vadano tirate alla fine, ma i punti che si hanno in classifica sono quelli che ti sei meritato. In diverse occasioni avremmo meritato risultati diversi, ma questo vuol dire che in alcuni aspetti siamo stati carenti. Se non si vince si impara, e mi auguro che abbiamo imparato tanto e di non ripetere certi errori

La situazione societaria e le tante voci sul futuro danno fastidio alla squadra?

Per quanto mi riguarda no, ma credo sia lo stesso per i giocatori. Siamo professionisti, soprattutto perché mancano 40 giorni non possiamo farci distrarre. Abbiamo un grande obiettivo da rincorrere, la nostra posizione in classifica non rispecchia le nostre qualità e abbiamo la possibilità di dimostrarlo. Poi chi dovrà decidere deciderà, ma non si decide mai da soli

La proprietà è stata vicina in questi giorni?

La presenza della società non è mai mancata. Gazidis è sempre stato poco presente a Milano perché ha altre mansioni, poi certo che la sua presenza non può che far piacere

Come stanno gli infortunati?

Ibrahimovic, Duarte e Musacchio sono i 3 giocatori che non saranno convocati. Ibra sta meglio, avrà un altro controllo la prossima settimana. Sta lavorando con grande dedizione ed impegno. Per Musacchio purtroppo la stagione credo che possa essere terminata. Duarte potrebbe essere disponibile per la prossima gara

Quanto influirà la mancanza di pubblico per una squadra come il Milan?

Le porte chiuse influiscono in maniera negativa su tutti. I tifosi sono il calcio, non avremo più adrenalina e dovremo trovarla dentro di noi. Ma era l'unico modo per ricominciare. Faccio i complimenti a Gravina per come ha gestito la situazione e per averci permesso di tornare a giocare

Infine un pensiero per Zanardi

Un grande in bocca al lupo a Zanardi perché ha dimostrato di essere un uomo vero e un grande sportivo e spero possa superare anche questa

