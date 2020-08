"L’approccio giusto è ripartire da zero, nel senso che tutti in classifica ripartiremo allo stesso livello. Dobbiamo ricordarci bene quello che abbiamo costruito insieme: le idee, la filosofia che abbiamo creato e la voglia di stare insieme a Milanello. Siamo una squadra giovane che non è insieme da tanto, abbiamo gettato le basi e ora dobbiamo migliorare ulteriormente". Stefano Pioli riparte da un finale di stagione ad altissimo livello che gli è valso la riconferma sulla panchina del Milan, con buona pace di Rangnick: "Conosco la squadra e questo è un vantaggio che dobbiamo sfruttare, so che i ragazzi mi possono dare tanto, così come loro sanno cosa voglio io".

Stefano Pioli, ai microfoni di Milan Tv, ha parlato della stagione che sta per iniziare: "C’è grande sintonia con la società. Tutti stiamo lavorando per cercare di avere le idee chiare, sappiamo dove serve migliorare la squadra. La società sta provando a rinforzare la rosa. Il mercato sarà purtroppo lungo, ma quando c’è questa condivisione di intenti ci sia augura di poter lavorare al meglio". Il popolo rossonero sogna la qualificazione in Champions. E Pioli non si nasconde: "È giusto che i tifosi ci chiedano la qualificazione alla Champions League perché il Milan da troppo tempo manca a questa competizione. Bisognerà lavorare bene e cominciare al meglio il campionato per conquistare consapevolezza e migliorare la posizione della scorsa stagione".

Ibrahimovic - Milan-Cagliari - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il Milan partirà dai preliminari di Europa League: "Avremo un inizio di stagione molto impegnativo anche perché se passeremo i preliminari dovremo giocare sei partite in 18 giorni. Partire bene per la stagione significherebbe dare continuità alla stagione precedente e questo è molto importante. È importante avere più titolari possibili, non solo 12 o 13 ma 17-18. Sarà importante se arriveremo ai gironi, e per il prosieguo della stagione, avere una rosa completa. Questa sarà una stagione impegnativa ed è naturale volere giocatori forti e alzare il livello della squadra".

