Alla vigilia della sfida del San Paolo contro il Napoli dell'ex Gattuso, il tecnico rossonero ribadisce la propria serenità e assicura di non badare alle voci che lo riguardano: "A Milanello stiamo bene e abbiamo lavorato tanto fin da ottobre, non solo durante il lockdown. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Non c'è bisogno di fare dei patti, siamo professionisti".

"Non so se il club ha già deciso, ma non è una mia preoccupazione. L'unica preoccupazione mia e dei miei giocatori è fare bene". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del San Paolo contro il Napoli allenato dall'ex Gennaro Gattuso. Il tecnico, reduce dai successi contro Lazio e Juventus, assicura di non pensare minimamente alle vicende extra-campo: "A Milanello stiamo bene e abbiamo lavorato tanto fin da ottobre, non solo durante il lockdown. Poi chi dovrà prendere le decisioni le prenderà. Non c'è bisogno di fare dei patti, siamo professionisti e viviamo di passione per il nostro lavoro".

Il confronto con Gattuso

"Noi abbiamo ripreso bene dopo la pausa, ma abbiamo recuperato solo un punto al Napoli. Fare raffronti con l'anno scorso non so, sono cambiati i giocatori. Ora dobbiamo affrontare una squadra forte e dobbiamo farlo con convinzione. Rino aveva cominciato la stagione dall'inizio. Ha fatto un ottimo lavoro come lo sta facendo al Napoli. Ha la capacità di far giocare bene le sue squadre e di dare la giusta mentalità. I conti si fanno alla fine".

La classifica

"Siamo ancora settimi e non saremmo contenti di finire così. Dobbiamo provare a raggiungere quelle che ci sono davanti".

Il momento di Leao

"Il talento ce l'ha senz’altro, è innato. Ma va coltivato e va allenato, sono molto contento di quello che sta facendo. Sta dando un apporto importante alla squadra. Continuando così si toglierà delle soddisfazioni, arriverà presto il momento di giocare dall'inizio".

