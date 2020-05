Milan, Pioli: "Quando torniamo a giocare? Non abbiamo certezze. Ibra? Sta bene..."

Zlatan Ibrahimovic of Ac Milan

L'allenatore del Milan non vede l'ora di tornare sul campo, ma chiede maggiori certezze ai vertici del calcio e delle Istituzioni, perché non si può continuare con questo botta e risposta. E su Ibrahimovic...

In diretta instagram con l'ex pallavolista Pasquale Gravina, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli non vede l'ora di cominciare il lavoro sul campo dopo la lunga pausa causa coronavirus. Servirbbero però maggiori certezze, visto il tira e molla degli ultimi giorni tra Governo e FIGC.

Capisco la difficoltà del momento, ma nella nostra posizione poter sapere con un po' piu' di precisione quello che ci aspetterà, se e quando riprenderemo, sarebbe un modo più giusto per cominciare a programmare il nostro lavoro. Avere date un po' più precise sarebbe meglio, ci auguriamo che possa succedere. [Stefano Pioli]

E cosa si fa in questo momento, mentre non ci si può allenare? Pioli spiega il lavoro che sta eseguendo in queste lunghe settimane. Un lavoro più psicologico insieme a tutta la squadra

Per ora cerchiamo di mantenere alta la concentazione, di far sentire la squadra il più vicina possibile, di farla rimanere concentrata sul nostro lavoro con la speranza di poterlo riprendere. Quello che faccio mi piace tanto, mi piacerebbe tornare alla normalità, alle cose che ci danno soddisfazione

Capitolo Ibrahimovic. L'attaccante svedese è ancora in Svezia, dove si sta allenando con l'Hammarby

L'ho sentito, sta bene

Il talento è importante nel calcio...

Il talento? È colui che fa diventare semplici le situazioni che per la gran parte degli altri sono difficili. Il talento e' poi migliorabile e allenabile: un esempio è Roger Federer

Cosa serve per tornare grandi?

Serve innanzitutto una società organizzata e compatta, con manager sempre pronti a trovare soluzioni, poi una squadra con valori tecnici e caratteriali importanti, e un allenatore capace di gestire uno spogliatoio non semplice. Società, giocatori e tecnico contribuiscono tutti a creare una mentalità vincente. Bisogna poi trovare la chiave di accesso per ogni giocatore, sapere cosa dire e quando dirlo

