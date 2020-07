Milan: scambio alla pari Rebic-André Silva con l'Eintracht, resta viva la pista Jovic

Il club di Francoforte non ha le risorse per rilevare l'attaccante portoghese ma apre ad uno scambio alla pari col croato, eccezionale in questo 2020 con 12 gol. Intanto i rossoneri non mollano la pista Luka Jovic: sul bomber serbo del Real Madrid c'è però la concorrenza del Napoli, oltre all'ostacolo del forte ingaggio.

Il Milan è una delle squadre più in forma del campionato nel post lockdown, è concentrato sulla rincorsa all'Europa League ma non dimentica il mercato e le strategie per il futuro. La prima questione da risolvere è il riscatto di Ante Rebic, il croato autore di un 2020 da favola con 12 gol: è in prestito fino al 2021 dall'Eintracht Francoforte in uno scambio con Andrè Silva e i club starebbero proprio pensando di accordarsi proprio per uno scambio senza conguagli economici. Della situazione ha parlato Wolfgang Steubing, presidente dell'Eintracht, alla Bild: "Tutto ciò che costa denaro ci sta spingendo al limite in questo momento. Acquistare André Silva non sarebbe facile. In ogni caso, lo scambio con Ante Rebic deve essere preso in considerazione".

Si parla di una valutazione per entrambi i calciatori di circa 20 milioni di euro, c'è tutto il tempo per accordarsi, ma non va scordato un aspetto non da poco, visto che il 50% del cartellino di Rebic sarebbe destinato alla Fiorentina, il club che lo cedette all'Eintracht.

Questo è un tema di cui certamente il Milan discuterà con Fali Ramadani, agente di Ante Rebic, atteso a Milano nella seconda metà di agosto. Si parlerà anche di Luka Jovic, il bomber serbo che il Real Madrid acquistò nell'estate 2019 sempre da Francoforte: lui è il primo nome sulla lista per sostituire Zlatan Ibrahimovic ma non è facile da raggiungere, per l'elevato ingaggio e per la concorrenza del Napoli, che si è inserito visti gli ultimi problemi sorti per completare l'acquisto di Osimhen dal Lille.

