In un'intervista al Corriere della Sera il presidente del Milan sottolinea l'importanza della costruzione del nuovo impianto: "Si fa fatica a dire di no a un progetto che dà lavoro a 3 mila persone, in una città così colpita. Sarà pronto per il 2024 e sarà lo stadio più bello del mondo. La rifunzionalizzazione di San Siro costerà 74 milioni". Su Maldini: "Se resta va chiesto a lui".

Dal 4-2 in rimonta contro la Juventus al nuovo stadio, fondamentale per il futuro del Milan. In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera il presidente del club rossonero Paolo Scaroni parla a 360 gradi del club e delle sue prospettive in campo e fuori.

Il nuovo stadio

"Credo che siamo sulla strada giusta. Il Comune (di Milano, ndr) ci ha fatto una proposta che non ci piace molto perché ha ridotto le nostre richieste di costruzioni, ma che abbiamo accettato perché dovrebbe risolvere la parte politica della questione. Sono ragionevolmente ottimista. Si fa fatica a dire di no a un progetto che dà lavoro a 3 mila persone, in una città così colpita. Poi sarà lo stadio più bello del mondo. Sarà pronto per il 2024. Poi partirà la rifunzionalizzazione di San Siro, che ci costerà 74 milioni e consentirà di salvare parti del vecchio stadio in un parco dello sport".

L'importanza di un nuovo impianto

"Il Barcellona dallo stadio ha ricavi per 159 milioni, il Real per 145. Noi per 30: 115 milioni è il monte ingaggi di un grande club. Per capirci, con i proventi da stadio ci compriamo una squadra intera. Non c'è contraddizione tra lo stadio e i risultati sportivi. È la strada di tutto il mondo".

Le perdite causate dal lockdown

"Circa 30 milioni, tra mancati incassi da stadio e qualche entrata in meno dagli sponsor. Abbiamo dovuto posticipare molte decisioni, di mercato e non solo: le prenderemo ad agosto".

Su Milan-Juventus

"Un partitone memorabile, di quelli che ci ricorderemo per anni. Ho parlato con Pioli: gli ho fatto i complimenti, anche chi non ha giocato benissimo ha dato l'impressione di far parte di un team motivato che si diverte a giocare a calcio. Mi sembra che Pioli sia riuscito a creare una squadra vera".

Pioli o Rangnick?

"Su queste scelte ho totale fiducia in Gazidis, che d'altra parte ha la totale fiducia dell'azionista, e che, come logico, ne porterà la responsabilità. Gazidis si confronta con me, ma non sulle cose tecniche, piuttosto su come gestire certe situazioni".

Il futuro di Paolo Maldini

"Ho eccellenti rapporti con lui. Se resta va chiesto a lui".

