Il presidente del club rossonero commenta sui canali social ufficiali la notizia del giorno, ovvero il rinnovo per altri due anni dell'allenatore parmense con chiusura definitiva a Ralf Rangnick, e il post-lockdown nel quale Ibra e compagni hanno raccolto 23 punti sui 27 disponibili

Sono giorni pieni di entusiasmo a Milanello. E non potrebbe essere altrimenti dopo il filotto di 7 vittorie e 2 pareggi post lockdown che ha portato al rinnovo di Stefano Pioli, che siederà sulla panchina del Diavolo per altri due anni, e all'interruzione della trattativa con Ralf Rangnick. In mattinata ha parlato l'a.d. rossonero Ivan Gazidis, nel pomeriggio il numero 1 del club, Paolo Scaroni. Parole al miele per il tecnico parmense subentrato a Marco Giampaolo lo scorso autunno.

Serie A Gazidis: "Rangnick? Per il Milan nessuna penale. Pioli leader, non c'erano accordi con altri" DA 5 ORE

Sono molto contento di avere Pioli, che ci ha portato un Milan così divertente, giovane e attivo. Non può che farmi piacere. Un po’ di continuità ci fa bene. Io in Lega incontro molte persone e tante di queste ha avuto Pioli con sé; la Fiorentina, la Lazio, il Parma. Tutti parlano bene di lui. Vuol dire che ha saputo costruirsi una credibilità e una stima nella Serie A che ho riscontrato io stesso. Considero Pioli un vero gentleman. Si è comportato così in questo periodo difficile e si è comportato così anche nel momento più delicato in cui sembrava dovesse essere sostituito. Il fatto che non abbia fatto nessuna dichiarazione e che sia stato focalizzato sul suo lavoro mi sembra la miglior prova che abbiamo fatto un’eccellente scelta con lui.

Play Icon WATCH Pioli resta al Milan: "Sono felice, era quello che volevo! Ora finiamo bene la stagione" 00:00:42

Il presidente di via Aldo Rossi sintetizza la road map per riportare il Milan agli antichi splendori: risultati, stadio e sponsor, una triade imprescindibile nel calcio di oggi. Chiusura con una battuta sulle sfide con Juve e Inter.

Avere una squadra che è stabilizzata sotto il profilo sportivo ci permette di guardare alle altre cose che contano nel futuro del Milan. Prima di tutto lo stadio, non vorrei sembrare ripetitivo ma senza uno stadio moderno ed efficiente il futuro del Milan sarà molto più difficile. Poi le sponsorizzazioni, di cui abbiamo bisogno per riportare il bilancio del club su terreno positivo. Quindi tre tasselli, ma il primo naturalmente è quello sportivo, e sono molto confortato dal sapere che Pioli rimarrà ancora con noi per i prossimi due anni. Mi aspettavo un progresso, ma questo è un progressone. Abbiamo avuto partite fantastiche e mi sono divertito, finalmente abbiamo una squadra che gioca tutta insieme, che si diverte e ci fa divertire. Mi è piaciuta da matti la partita con la Juventus, anche perché mi è sembra un repetita alla rovescia di quel derby con l’Inter che ancora non riesco a mandare giù. Mi ha un po’ chetato il dolore che avevo provato in quel derby dell’inverno scorso.

Play Icon WATCH Ibra, Pioli, modulo, ambiente: la svolta del Milan spiegata in 5 punti 00:01:39

Serie A Milan, giustissimo tenere Pioli ma occhio a non commettere il solito errore: serve continuità DA 5 ORE