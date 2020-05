Milan, Scaroni storce il naso: "Discutibile assegnare la Coppa Italia in tre giorni"

Il presidente rossonero non vede di buon occhio la ripresa con semifinali e finali di Coppa Italia nel giro di pochi giorni dopo uno stop lunghissimo: "Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, però...".

In mezzo alla grande gioia per l'ufficialità della ripresa del calcio italiano, arriva una voce fuori dal coro, quella di Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il numero uno della dirigenza rossonera, intervenuto all'Ansa, esprime tutta la sua perplessità per la decisione di assegnare un trofeo come la Coppa Italia nel giro di pochi giorni, con le semifinali di ritorno previste per il 13 e il 14 giugno, e la finale mercoledì 17 giorno, di fatto un gustoso antipasto prima della ripresa del campionato di sabato 20.

Comprendiamo il valore di poter offrire a tutti gli appassionati partite di qualità dopo mesi di lockdown, ma, sotto il profilo sportivo, troviamo discutibile assegnare un trofeo importante come la Coppa Italia con due partite in tre giorni e con le squadre in campo dopo oltre tre mesi di fermo

Parole ovviamente interessate quelle di Scaroni dato che il Milan sarà impegnato nel return match contro la Juventus all'Allianz Stadium di Torino: si riparte dal punteggio di 1-1 e Stefano Pioli dovrà fare a meno di tre pezzi importanti come Ibrahimovic, Hernandez e Castillejo, squalificati (lo svedese è anche infortunato, ndr).

