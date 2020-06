Milan, si ferma anche Duarte: stiramento al flessore, 3-4 settimane di stop

Il difensore rossonero si è fatto male nell'allenamento mattutino, secondo quanto riporta Sky Sport. Tra mercoledì e giovedì la risonanza magnetica.

Dopo Ibrahimovic si ferma anche Leo Duarte. Il Milan continua a perdere pezzi e stavolta tocca al difensore brasiliano, che nell'allenamento mattutino ha riportato uno stiramento al flessore, come riferito da Sky Sport. In attesa della risonanza magnetica prevista tra mercoledì e giovedì, la stima dei tempi di recupero è di 3 o 4 settimane.

Leo Duarte Credit Foto Getty Images

In questa prima parte della sua avventura in rossonero, il 23enne ex Flamengo ha collezionato appena 5 presenze (tutte in campionato). L'ultima risale addirittura al 10 novembre, nella sconfitta con la Juventus. Poi è arrivato l'infortunio alla caviglia, che l'ha tenuto fuori fino allo scoppio dell'emergenza coronavirus e al conseguente stop del campionato. Il Milan, invece, ripartirà dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia, proprio contro la Juve (il 13 giugno, data da confermare). Poi, l'eventuale finale (il 17) prima della ripresa in campionato prevista a Lecce (lunedì 22).

