Milan, stagione da dimenticare per Duarte: nuovo infortunio e stop di almeno 10 giorni

Il difensore brasiliano si è procurato una lesione al bicipite femorale della gamba destra nell'allanamento di sabato e dovrà stare fermo almeno 10 giorni quando verranno fatti nuovi esami. Il centrale classe 1996 ha totalizzato appena 5 presenze in questa stagione per complessivi 392 minuti.

Annata nera per Leo Duarte, la sua prima al Milan dopo il trasferimento dal Flamengo nell'estate scorsa. Il difensore centrale, che sembrava recuperato per questa fase conclusiva della stagione, si è di nuovo infortunato: secondo Milannews durante la rifinitura di sabato Duarte ha riportato un problema alla coscia destra e la risonanza magnetica ha evidenziato una lesione distale di basso grado del muscolo bicipite femorale. Il brasiliano dovrà stare ai box ancora un po' dunque: un nuovo controllo verrà effettuato tra 7-10 giorni.

Il centrale classe 1996 ha totalizzato appena 5 presenze in questa stagione per complessivi 392 minuti: a fine novembre 2019 era stato operato al tendine d'Achille in Svezia per la frattura del calcagno, poi a inizio giugno si era dovuto fermare per un sovraccarico muscolare, un problema al flessore. Ora pareva recuperato e pronto a tornare a disposizione di Stefano Pioli, già senza Musacchio, e invece il nuovo infortunio.

