Con queste parole Sandro Tonali si presenta ufficialmente ai nuovi tifosi a Casa Milan. Un trasferimento , per sua stessa ammissione, sognato fin da bambino :

"La mia passione per questa squadra parte da molto lontano, dalla mia città e da mio padre. Sin da piccolo sono milanista. Venire a giocare al Milan è un passo importante, il mister mi ha spiegato nei dettagli cosa dovremo affrontare e mi farò trovare pronto nel momento del bisogno. Quando ho saputo che la società si era mossa seriamente per me ho chiuso le porte a tutte le altre possibili trattative, di cui comunque si è occupato il mio procuratore. Volevo solo venire qui ed è fantastico lavorare con Maldini".