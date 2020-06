Milinkovic-Savic lancia la sfida alla Juventus: "Vogliamo lo Scudetto a ogni costo"

Il centrocampista della Lazio infiamma i tifosi con un video postato su instagram: un unico obiettivo, quello di vincere insieme lo Scudetto: "Abbiamo il dovere di provare a vincere lo Scudetto. A qualunque costo".

Il 20 giugno si riparte con i recuperi, poi da lunedì 22 giugno sarà calcio vero. È partita la sfida tra Juventus e Lazio (con l'Inter a fare da terzo incomodo) per l'assegnazione dello Scudetto. Intanto Sergej Milinkovic-Savic è già carico...

Serie A Sospiro di sollievo per la Lazio: solo una botta al ginocchio per Milinkovic Savic 04/06/2020 A 17:23

È il nuovo ordine dall'alto. Abbiamo il dovere di provare a vincere lo Scudetto. A qualunque costo. Queste le parole del centrocampista dei biancocelesti che, però, proprio due settimane fa aveva messo paura a Simone Inzaghi e a tutti i suoi tifosi con una botta al ginocchio subita in allenamento. Per fortuna della Lazio non è stata necessaria la risonanza magnetica, con il giocatore che ha ripreso a lavorare il giorno successivo.

