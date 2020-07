Ministro Spadafora: "Seguiamo la linea della prudenza, lavoriamo per riaprire gli stadi a settembre"

In occasione dell'odierno question time al Senato, il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora è tornato a parlare della futura riapertura degli stadi al pubblico.

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora torna a parlare in merito alla riapertura degli stadi non nascondendo l’ottimismo sulla possibilità di riportare il pubblico negli impianti già a partire dall'inizio della prossima stagione sportiva:

Per la riapertura degli stadi si ritiene di dover continuare su quella linea di prudenza che è stata seguita finora e stiamo lavorando in maniera forte con Federazione e Lega perché a settembre alla partenza del nuovo campionato ci sia modo di riaprire gli impianti al pubblico.

Lo stesso Ministro ha poi precisato la necessità di non bruciare le tappe e proseguire sulla strada della prudenza:

“Se è vero che all'interno degli stadi ci potrebbero essere le condizioni per il distanziamento di un numero ridotto di spettatori viene però considerato molto rischioso l'afflusso di un numero importante di persone che vanno a dirigersi tutte insieme verso un unico luogo con mezzi autonomi o con il trasporto pubblico. Mancando ormai poco più di due settimane alla fine de campionato, sarebbe difficile per le leghe e per le società organizzare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza. Il mio impegno è che tutto possa essere attuato a partire dal mese di settembre”.

