Mkhitaryan rinnova con la Roma fino ad agosto: gettate le basi per altri due anni di contratto

La Roma ha sbrogliato la questione Mkhitaryan, con l'Arsenal che ha concesso il prestito del centrocampista fino ad agosto. L'armeno ha anche l'accordo per un futuro in giallorosso: due stagioni a 3,5 milioni l'anno.

Da una parte la questione Smalling difficile da sbrogliare (si attendono novità nelle prossime ore), dall'altra quella di Mkhitaryan praticamente conclusa in favore dei giallorossi. Il giocatore armeno resterà alla Roma fino alla fine stagione, con Baldini che ha trovato l'accordo con l'Arsenal per mantenere il centrocampista fino alla fine di agosto (Europa League compresa).

Ma c'è di più, perché l'Arsenal voleva liberarsi di un giocatore dall'ingaggio di 5 milioni a stagione. Mkhitaryan - in questo caso è entrato in gioco Raiola - ha praticamente trovato un accordo con i gunners per rescindere l'attuale contratto in essere fino a giugno 2021. Da una parte l'Arsenal risparmia, dall'altra la Roma deve solo concordare il costo dell'ingaggio del classe '89. C'è già un accordo preliminare sulla base di un contratto biennale a 3,5 milioni a stagione.

Queste le parole di Mkhitaryan dopo la firma sul rinnovo del prestito...

Mi fa molto piacere la prospettiva di poter rimanere un altro anno qui, perché ci sono ancora obiettivi che non ho raggiunto e voglio riuscirci. Non vedo l’ora di poterlo fare

