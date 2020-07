Monza, Ibrahimovic: "Galliani mi ha detto che a 11 km da Milano c'è il mio vecchio Milan"

Continua a far discutere l'intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a "Sportweek". Qui lo stralcio relativo al possibile approdo al Monza dello svedese.

Continua a far discutere l'intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic a Sportweek. La permanenza dell'asso svedese in rossonero per la prossima stagione sembra sempre meno probabile. E chissà che di strada non ne faccia proprio poca...

Ibra e il Monza

Mi ha chiamato Galliani: Hai detto che questo non è il tuo Milan, a 11 km da Milano c’è il tuo vecchio Milan (ahahahah). Mi piace, così deve lavorare un direttore sportivo. Quando mi ha portato per la prima volta al Milan, è venuto a casa mia in Svezia: Non me ne vado finché non vieni con me. Helena, mia moglie, mi ha guardato sconvolta: questo è matto, cosa vuole? Dobbiamo andare - le ho detto - o non va via. Quando vuoi qualcosa devi prendertela. Con i fatti, non solo a parole

Sulle prospettive future

Io non chiudo mai le porte. Però vado solo in un club dove comando, non in un posto dove le tue parole non valgono niente. E poi ho tante cose in giro da fare. e ho una famiglia anche. Die ninja che spero vadano presto a fare il militare…

