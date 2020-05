Muore a 22 anni l'ex Roma Perfection per arresto cardiaco, la sua storia aveva commosso il calcio

Joseph Perfection è morto a 21 anni in seguito a un arresto cardiaco, Twitter ASRoma

Era arrivato in Italia da rifugiato, abbandonato alla stazione Termini da chi gli aveva promesso un futuro nel calcio italiano. Joseph Bouasse Perfection aveva trovato supporto in terza categoria e poi nella Primavera della Roma. Un arresto cardiaco però gli è stato fatale a soli 21 anni.

Dramma in casa Roma, si è spento a soli 22 anni per arresto cardiaco Joseph Bouasse Perfection, ex Primavera giallorosso.

La storia di Perfection

Classe 1998 con una storia decisamente particolare. Era arrivato in Italia nel 2014, letteralmente abbandonato alla stazione Termini di Roma, con la buona sorte, tanti sogni e tante promesse di chi lo ha lasciato tra i binari dei treni e non è riuscito a portarlo nemmeno sotto un tetto.

Così aveva trovato riparo nelle strutture della Liberi Nantes (associazione nata nel 2007 a Bologna) dove aveva ripreso a giocare a calcio in terza categoria.Eppure quella categoria non gli si addiceva, tant’è che se ne accorse anche la Roma in un’amichevole.

Un iter lunghissimo per portare il suo talento a Trigoria, Perfection si è allenato per quasi un anno senza poter disputare gare, fino al 2016 quando diventò ufficialmente un giallorosso.

Fisico importante e piedi delicati, velocità, tecnica e cura del pallone. Perfection era un centrocampista che ama spostarsi sulla trequarti con la grinta giusta per attaccare l’avversario e sognava di giocare con Totti e De Rossi. Oltre alla Roma, ha giocato una stagione anche in Serie B col Vicenza per poi rimanere svincolato nel 2018. Lo scorso febbraio si era accasato nella seconda serie rumena, all'Universitatea Cluj. Ultima tappa di una carriera troppo breve, conclusasi troppo presto.

