Muratore dalla Juventus all'Atalanta, le cifre dell'affare: 6,8 milioni di plusvalenza

Con un doppio comunicato si chiude un’operazione di mercato che ha fatto discutere nelle ultime settimane: il centrocampista classe 1998 Simone Muratore passa dalla Juventus all’Atalanta per 7 milioni di euro.

Simone Muratore è un nuovo giocatore dell’Atalanta: la Juventus ha ufficializzato il passaggio del calciatore in nerazzurro, specificando che sarà pagato 7 milioni di euro, dunque generando una plusvlavenza di 6,8 milioni.

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Muratore a fronte di un corrispettivo di € 7 milioni, pagabili in quattro esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 6,8 milioni, al netto degli oneri accessori.

Serie A Chi è Simone Muratore, il baby della Juventus U-23 su cui l'Atalanta ha investito 7 milioni DA UN' ORA

Appena prima ecco il comunicato dell’Atalanta, che accoglie il ragazzo alla corte di Gasperini, con tanto di presentazione.

Nato il 30 maggio 1998 a Cuneo, Simone è un centrocampista molto duttile e intelligente tatticamente, dotato di una buona struttura fisica e visione di gioco. Calcisticamente è cresciuto prima nel Villafalletto, la squadra del suo paese, e nel Saluzzo, quindi dal 2012 nel settore giovanile della Juventus con cui completa tutto il suo percorso di crescita fino al professionismo, vestendo anche la maglia azzurra delle varie rappresentative giovanili dall’Under 16 all’Under 19. Nelle ultime due stagioni ha giocato con la Juventus Under 23 totalizzando 49 presenze e 3 gol nel campionato di Lega Pro. Nel corso di questa stagione ha anche avuto la grande soddisfazione di esordire in UEFA Champions League entrando nel finale della partita vinta 2-0 dalla Juventus sul campo del Bayer Leverkusen lo scorso dicembre, prendendo il posto di Cuadrado nei minuti finali. L’atmosfera di Champions l’aveva comunque già assaggiata nel febbraio del 2018 quando era andato in panchina nella partita Juventus-Tottenham 2-2 degli ottavi di finale. In questa stagione in altre cinque occasioni, tra Serie A e coppa Italia, è andato in panchina convocato da Maurizio Sarri in prima squadra ed ha fatto il suo esordio in Serie A nel match vinto dalla Juve per 4-0 contro il Lecce venerdì 26 giugno.

Muratore: Darò il massimo per ripagare la fiducia in me

‘’L’Atalanta rappresenta per me una grande occasione ed ho intenzione di dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha dimostrato di avere nei miei confronti. Quello che l’Atalanta sta facendo in campionato ed in Europa è sotto gli occhi di tutti, sono veramente felice di poter indossare questa maglia. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Gasperini e con i miei nuovi compagni.

Play Icon WATCH Gasperini: "Muriel va pungolato, ma è un giocatore straordinario che determina le partite" 00:00:25

Serie A Gagliardini regala la maglia dell'errore shock col Sassuolo: "Non voglia più vederla" DA 2 ORE

Play Icon