Giuntoli è a Porto Cervo per formalizzare l'acquisto di Victor Osimhen che firmerà in giornata il contratto che lo legherà al Napoli per i prossimi 5 anni a 5 milioni a stagione. Al Lille andranno 81 milioni e sarà l'acquisto più caro dell'era De Laurentiis. Con i francesi ci sono altre trattative in corso: Gabriel Magalhães in entrata e Ounas in uscita.

Ci siamo! Finalmente Giuntoli ha avuto l'ok per sborsare gli 81 milioni richiesti, mentre Osimhen si è convinto del progetto tecnico azzurro. La firma del nuovo acquisto del Napoli ci sarà già oggi martedì 14 luglio, con il ds degli azzurri - insieme ai legali Pompilio e Chiavelli - che è sbarcato a Porto Cervo per firmare con il ragazzo e il suo agente. Il classe '98 firmerà un contratto quinquennale con un ingaggio da 5 milioni a stagione più bonus, con diritti di immagine a favore però del club. Un bell'aumento per il nigeriano che nell'ultima stagione a Lille ha percepito poco meno di 800 mila euro.

La top acquisti del Napoli di De Laurentiis

Giocatore Dal (anno) Costo 1. Victor OSIMHEN Lille (2020) 81 milioni 2. Gonzalo HIGUAIN Real Madrid (2013) 39 milioni 3. Hirving LOZANO PSV (2019) 38 milioni* 4. Kostas MANOLAS Roma (2019) 36 milioni 5. Arkadiusz MILIK Ajax (2016) 32 milioni 6. Fabián RUIZ Betis (2018) 30 milioni

* per Lozano c'è in gioco anche il discorso del bonus da 4 milioni in base a determinati risultati raggiunti

Dopo la cessione di Pépé della scorsa stagione per 80 milioni all'Arsenal - con il Napoli direttamente coinvolto, che non ha avuto la forza economica per sborsare quella cifra - ecco un'altra plusvalenza di lusso per il Lille. E dire che Victor Osimhen è venuto fuori proprio nell'ultima stagione, con i francesi che lo acquistarono l'estate scorsa dallo Charleroi per sostituire Pépé. Il Napoli vuole fare quindi sul serio e, ad un anno di distanza, non sembra avere più paura di sborsare certe cifre. Ci si prepara a qualche addio di lusso? Possibile l'uscita di Milik, chissà cosa faranno Koulibaly e Fabián Ruiz, ma intanto l'arrivo del classe '98 fa segnare l'acquisto più caro dell'era De Laurentiis. Con buona pace di Higuain (39 milioni) e Lozano (38 milioni).

In corso ci sono anche altri affari con il Lille, con il Napoli che sta trattando per l'acquisto del difensore brasiliano Gabriel Magalhães. I francesi chiedono 20 milioni per il classe '97, ma il Napoli prova a piazzare come pedina di scambio Ounas.

