Dopo il blitz di Giuntoli, è arrivato finalmente l'accordo tra Napoli e Lille e quello tra gli azzurri e il giocatore nigeriano che arriverà per 50 milioni più bonus. Il classe '98 è atteso per le visite mediche già giovedì 16 luglio (a Villa Stuart) e firmerà un contratto di cinque anni a 5 milioni netti a stagione.

In più il Napoli è riuscito anche a strappare uno sconto dal Lille, con un'operazione che sarà da 60 milioni anziché gli 81 inizialmente richiesti dai francesi. 50 milioni per la valutazione del giocatore più 10 di bonus.

Nessuna contropartita tecnica, visto che Ounas rientrerà in un altro tipo di operazione tra Napoli e Lille. Il club francese aveva fretta di chiudere per non perdere il treno e mettere a bilancio l'ennesima plusvalenza dopo l'affare Pépé della scorsa stagione (con l'Arsenal). Inoltre, il Lille dovrà poi versare allo Charleroi (club da dove acquistò Osimhen) il 15% del profitto per la vendita del giocatore al Napoli. Nonostante lo "sconto" resterà comunque l'acquisto più caro della storia del club, battendo e di tanto Higuain e Lozano.

La top acquisti del Napoli di De Laurentiis

Giocatore Dal (anno) Costo 1. Victor OSIMHEN Lille (2020) 50 milioni* 2. Gonzalo HIGUAIN Real Madrid (2013) 39 milioni 3. Hirving LOZANO PSV (2019) 38 milioni** 4. Kostas MANOLAS Roma (2019) 36 milioni 5. Arkadiusz MILIK Ajax (2016) 32 milioni 6. Fabián RUIZ Betis (2018) 30 milioni

*più 10 milioni di bonus

** per Lozano c'è in gioco anche il discorso del bonus da 4 milioni in base a determinati risultati raggiunti

Osimhen firmerà con gli azzurri un contratto di 5 anni a 5 milioni netti a stagione, un bell'aumento considerando che col Lille aveva un contratto da 800 mila euro.. In corso ci sono anche altri affari con la società francese, con il Napoli che sta trattando per l'acquisto del difensore brasiliano Gabriel Magalhães. I francesi chiedono 20 milioni per il classe '97, ma Giuntoli proverà a piazzare come pedina di scambio Ounas.

