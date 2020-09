Il calendario di Serie A 2020-21 ha riservato un big match subito in avvio per il Napoli che, alla 3a giornata, sarà di scena all'Allianz Stadium contro la Juventus. Anche la scorsa stagione gli azzurri giocarono in casa dei bianconeri all'inizio della stagione (era la 2a giornata) e persero una partita incredibile per 4-3 complice una goffa autorete di Koulibaly allo scadere. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis non dà un grande peso al calendario.

" Juventus alla terza giornata? La devi incontrare, anche loro incontreranno noi, non bisogna parlarne con un mostro sacro. Nelle partite importanti come in Coppa Italia e in Supercoppa un paio di volte abbiamo vinto noi ".

"Per il Napoli è andata bene, agli altri non ho fatto caso ma mi sembra che finalmente abbiano eliminato tutte quelle problematiche che nel passato ci vedevano diatribare in casa nostra. Non era piacevole e non era bello. In Europa League abbiamo le date ma non le squadre, quindi è chiaro che non so calibrare ancora ma ho visto che hanno distanziato comunque, usando un principio logico che avevamo richiesto. In Italia ci si mette 20 anni per ottenere una cosa razionale, questo è un grandissimo problema e un grandissimo guaio".