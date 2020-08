Parla Gennaro Gattuso nel primo giorno di scuola del nuovo Napoli. Che avrà come obiettivo quello di conquistare un posto valido per la Champions League.

Sul salto di qualità

Voi parlate sempre di mercato, ma un giocatore deve credere fortemente nel progetto. Crederci al 100%. Non pettiniamo le bambole durante la settimana, bisogna correre tanto e lavorare tanto. Se non c'è più voglia di restare in un club non si può dare nulla. Bisogna avere gente motivata. Mi sono arrabbiato tantissimo nelle dodici partite di campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia. Non avevamo niente da giocarci, ma mi sono arrabbiato tanto perchè in quelle gare senza nulla in palio costruisci la mentalità. Col Barcellona abbiamo buttato via la gara, si vedeva che era una squadra in difficoltà. Il nostro step da fare è proprio legato alla personalità e alla capacità di dare continuità alle nostre prestazioni

Aspettative personali

Su di me mi aspetto poco, spero di stare concentrato e non sbroccare. So quello che posso dare alla squadra, ma devo lavorare tanto. Devo essere lucido. Dal gruppo storico di questa squadra mi aspetto tanto

Obiettivo Champions

Per noi l'obiettivo è raggiungere l'Europa che conta. Sappiamo che è difficile, ma per migliorare bisogna puntare alla Champions. È da tanti anni che questa squadra si qualificava a quella competizione, arrivare nei primi quattro deve essere un obiettivo. C'è la consapevolezza che non sarà facile

Squadra più forte?

Sono soddisfatto della squadra che alleno. Alleno alcuni dei giovani più forti d'Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l'accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Se poi partirà qualcuno vedremo

