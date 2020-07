Il tecnico dei partenopei commenta a Sky il 2-2 casalingo contro il Milan: "Quando creiamo dobbiamo fare gol, invece adesso facciamo fatica. Concediamo troppo? Sì. Con due tiri hanno fatto due gol".

Il Napoli fa 2-2 contro il Milan al San Paolo e conserva il sesto posto, l'ultimo utile per l'Europa League. Una serata ricca di emozioni per Rino Gattuso, grande ex di turno, che ha visto la squadra dominare a tratti ma non riuscire a capitalizzare le tante occasioni create. Questo è uno dei punti chiave dell'intervista a Sky: "Mi devo arrabbiare con i miei giocatori perché abbiamo creato 7-8 palle gol: quando creiamo dobbiamo fare gol, invece adesso facciamo fatica. Giochiamo ogni tre giorni, chiedo tanto e riusciamo a creare anche tanto, ma resta il problema che non riusciamo più a fare gol come prima della sospensione del campionato".

Anche perchè poi gli avversari hanno capitalizzato sulle poche chance costruite: "Concediamo troppo? Sì, si chiama "hot zone". Oggi il Milan ha tirato pochissimo: con due tiri ha fatto due gol. Ma i dati confermano quest'analisi: non raccogliamo quello che costruiamo e subiamo troppo rispetto a quello che creano gli avversari".

Sul futuro di Callejon, in scadenza di contratto, Gattuso ha detto: "Tenere Callejon? Dovete chiederlo al presidente e al ds. Loro sanno che cosa penso io del giocatore, ma bisogna tenere in considerazione anche la politica della società, è una scelta che spetta a loro".

La gara col Milan è stata in ogni caso speciale per Rino e lui non può che confermare: "Emozioni? Ne ho provate tantissime, ho ritrovato il Milan, una squadra che mi ha fatto crescere, vincere e diventare uomo".

Infine il tecnico del Napoli commenta l'argomento caldo del weekend, la regola sui falli di mano in area dopo i due concessi alla Juventus nel 2-2 con l'Atalanta: "Per giocare a calcio le mani sono importanti, non posso pensare che un giocatore possa giocare tenendole dietro la schiena, questo è un altro sport. Nel campionato italiano c'è il record di rigori fischiati, bisogna rivedere questa regola. Chi ha giocato a calcio sa che non si può giocare tenendo le mani dietro la schiena".

