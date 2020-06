Il direttore sportivo dei partenopei parla della situazione del club in chiave mercato: "Callejon ancora non ha deciso che cosa fare, ci farà sapere. Insigne? Non c'è la fretta del rinnovo. Gattuso? C'è la volontà di continuare assieme". Trattati anche i nomi di Boga, Azmoun, Osimhen e Everton.

Il Napoli non vede l'ora di tornare in campo ma il club di De Laurentiis deve pensare anche al mercato perchè sono diversi i casi da affrontare. Mertens, Callejon, Milik in primis, ma anche il rinnovo di Gattuso, quello di Insigne e capire cosa fare di Koulibaly e gli eventuali innesti. A fare il punto ci ha pensato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, intervenuto a Sky.

Sul rinnovo di Dries Mertens.

Con il belga siamo abbastanza avanti, c'è la volontà di continuare assieme, crediamo che a breve ci possa essere l'annuncio. Dries non è mai stato lontano dal Napoli. E' un grande calciatore, sono normali gli interessamenti di altri club, ma non c'è mai stata lontananza

Su Callejon, anche lui in scadenza di contratto.

Callejon ancora non ha deciso che cosa fare, ci farà sapere. E' un professionista esemplare, non credo ci saranno problemi

Su Milik e l'interessamento della Juventus.

La nostra volontà è di discutere il suo contratto. Ne stiamo parlando con i suoi agenti. Se non vorrà rimanere, andrà sul mercato. Il Napoli andrà avanti con o senza Milik

Su Koulibaly, Fabian Ruiz e il rinnovo di contratto di Insigne.

Il capitano è innamorato del Napoli, è contento di restare, da parte sua e da parte nostra non c'è la fretta del rinnovo, ma quella di ritornare a giocare. Koulibaly? E' un grande calciatore e la società ha il diritto di richiedere il prezzo che vuole. Fabian? E' un calciatore che ha ancora tanti anni di contratto. Il suo rinnovo verrà preso in esame il prossimo anno. Lui è molto sereno e felice di stare a Napoli. Credo che resterà qui

Su Rino Gattuso, con cui c'è la volontà di proseguire assieme.

Ci siamo trovati molto bene con lui, ne abbiamo apprezzato le doti tecniche e umane. C'è la volontà di continuare assieme

Sui nomi accostati al Napoli: Azmoun, Osimhen, Everton e Boga per l'attacco.

Se dovesse andare via Milik, andremo sul mercato per cercare un attaccante di grande livello. In questo momento c'è la presa d'informazioni, quando sarà il momento di prendere un attaccante ci faremo trovare pronti. Azmoun, Osimhen? Sono molto bravi, è difficile portarli a Napoli perché sono molto ambiti. Everton? E' un altro calciatore molto bravo. Boga? E' un giocatore molto bravo. Farebbe comodo al Napoli e a tante squadre. E' presto, vedremo più avanti

