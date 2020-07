Napoli, Giuntoli: "Ci vorrà tempo per tornare in alto. Osimhen? Siamo molto interessati"

Il direttore sportivo dei club azzurro ha parlato nel pre partita del match con la Roma: "Gattuso era molto arrabbiato dopo la sconfitta contro l'Atalanta, non gli è andata giù". Mentre in chave mercato conferma il gradimento per l'attaccante nigeriano del Lille che è già stato avvistato in città.

Il Napoli ha grande voglia di tornare in alto e, dopo la vittoria della Coppa Italia, l'appetito è aumentato! Il club azzurro però in questa stagione ha perso terreno rispetto a Juventus, Inter, Lazio e Atalanta e, proprio il ko con i bergamaschi, è stato un brutto colpo per tutto l'ambiente. La conferma arriva direttamente da Cristiano Giuntoli a Sky: "Il mister era molto arrabbiato dopo la sconfitta contro l’Atalanta, non gli è andata giù".

Il direttore sportivo, intervenuto prima del match del San Paolo contro la Roma, ha anche detto: "Ci vorrà tempo per tornare nelle posizioni che ci competono. Abbiamo vinto la Coppa Italia, giocheremo la Supercoppa Italiana. Vogliamo tornare ai livelli degli ultimi anni".

Infine una battuta in chiave mercato, col nome di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Lille, che è un obiettivo reale e pare ci sia già stato un incontro col giocatore e il suo entourage la scorsa settimana a Napoli: "Siamo molto interessati, vediamo".

