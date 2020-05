Il centrale greco, nel corso del quarto giorno di allenamenti individuali facoltativi a Castelvolturno, ha accusato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane.

Dopo 60 e passa giorni senza allenamenti è normale incappare in qualche noia muscolare, anche in questa fase di allenamenti individuali. Dopo lo sfortunato caso di Pau Lopez (frattura del polso destro), a finire in infermeria è il centrale del Napoli Kostas Manolas, che si è fatto male alla coscia destra, nel corso del quarto giorno di allenamenti facoltativi a Castelvolturno. Nonostante la società si astenga da una diagnosi, trattandosi di una distrazione di secondo grado, Manolas potrebbe anche essere costretto a stare fermo ai box per 20-25 giorni.

Il comunicato del Napoli

Manolas si è sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il difensore azzurro si era infortunato ieri durante l’allenamento individuale facoltativo svolto al Training Center. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane".

