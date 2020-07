Napoli, Koulibaly: "Sarebbe bello restare a vita. Osimhen? Gli ho detto di stare tranquillo"

Il difensore senegalese parla a tutto campo a Radio Kiss Kiss: "Sono nel progetto, a fine stagione parleró con la dirigenza. Ora testa al campo al 100%. Gattuso ci ha dato un po' di mentalità, che da tempo ci mancava. In campo si vede. Lo Scudetto? Vincere a Napoli è sempre speciale, l'abbiamo visto con la Coppa".

Il Napoli non ha intenzione di cedere Kalidou Koulibaly a meno di offerte faraoniche vicine ai 100 milioni di euro e il difensore senegalese non ha la volontà di lasciare il club e la città. Un amore che sembra destinato a durare a lungo anche se lo stesso giocatore preferisce non fare promesse o proclami: "Io sto molto bene a Napoli, sarebbe bello restare a vita, ma non voglio illudere nessuno, vedremo che succederà a fine stagione. Io sono al 100% col Napoli, sono concentrato sul mio lavoro, voglio aiutare la mia squadra. Per ora sto pensando a questo al 100%. Poi a fine stagione parleremo con la dirigenza. Io sono al 100% su questo progetto, vogliamo andare avanti in Champions League. Sono concentrato su questo e dimentico tutto quello che c'è intorno".

Nell'intervista con Radio Kiss Kiss il difensore ha parlato del rapporto con Rino Gattuso: "Ci sta sempre vicini, sa come fare a tirar fuori il meglio. Questa è la cosa più importante. Poi ci ha dato un po' di mentalità, che da tempo ci mancava. In campo si vede. Ci sta dando le chiavi per andare avanti, sa di cosa abbiamo bisogno e quella è la sua forza".

Il sogno è quello di vincere lo Scudetto, ma Koulibaly preferisce concentrarsi sul presente: "Vincere a Napoli è sempre speciale, l'abbiamo visto con la Coppa, tutti ci hanno aspettati alla stazione. Qui si aspetta da tanto tempo lo scudetto, faremo di tutto per regalare qualcosa ai tifosi. Ora però testa alla Champions League e a vincere le prossime tre di campionato. Bisogna migliorare e cambiare mentalità, solo la mentalità può farci andare avanti col Barcellona".

La chiosa è per Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano del Lille che sarà molto probabilmente il colpo di mercato del Napoli 2020-21: "L’ho sentito, mi ha chiesto del razzismo in Italia e a Napoli. Gli ho detto che a Napoli può star tranquillo, deve pensare positivo, che qui a Napoli i tifosi vivono di calcio. Gli ho detto che qualche episodio di razzismo c'è stato, così come in altri campionati. Se lo metta in testa. Porte aperte per lui e la sua famiglia, vedrá che i tifosi azzurri sono fantastici. Non deve pensare ad altro se vuole venire a Napoli".

