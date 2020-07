Dopo l'incontro con l'agente Fali Ramadani il club di De Laurentiis è intenzionata a cedere il difensore soltanto per una mega-offerta. Destinato quasi sicuramente a partire è Allan che piace in Premier all'Everton di Ancelotti: per sostituirlo il ds Giuntoli valuta il croato Nikola Vlasic del CSKA Mosca.

Il Napoli perderà Milik, cederà Allan ma non ha alcuna intenzione di rinunciare ai suoi pezzi pregiati, in primis Kalidou Koulibaly, a meno di offerte irrinunciabili. Questa la strategia delineata dal club di Aurelio De Laurentiis e dall'agente del giocatore, Fali Ramadani, dopo l'incontro avvenuto nelle ultime ore: il forte centrale senegalese non ha intenzione di andare via, sta bene a Napoli, ha contratto fino al 2023 e la stessa società azzurra vuole tenerlo, a meno che qualcuno si presenti con 80 milioni di euro.

Secondo Sky Sport è questa la cifra fissata dal Napoli per lasciar partire Koulibaly: se qualcuno dovesse presentarsi con tale somma, ecco che De Laurentiis potrebbe sedersi al tavolo e ragionare sulle modalità di pagamento. Al momento soltanto il Manchester City di Pep Guardiola pare interessato al senegalese, uno dei difensori sulla lista dei 'citizens' insieme all'interista Milan Skriniar. Nessuna trattativa è però nemmeno stata abbozzata, di sicuro il Napoli non ha fretta.

Chi lascerà Napoli sarà sicuramente Allan: il centrocampista brasiliano è fuori dal progetto tecnico di Rino Gattuso e per lui il futuro potrebbe essere la Premier League. Piace al Wolverhampton, interessa soprattutto all'Everton di Carlo Ancelotti, suo estimatore nel periodo al Napoli. Per la sostituzione il ds Giuntoli ha già individuato un profilo ben preciso: si tratta di Nikola Vlasic del CSKA Mosca, croato del 1997, una mezz'ala di qualità che viene valutato sui 20 milioni di euro (i russi ne hanno spesi 15 per riscattarlo dall'Hajduk Spalato).

