Il Napoli spera di cominciare al meglio questa stagione dopo il disastro della passata annata e, tra un acquisto e un altro e qualche rinnovo, ecco la stravagante preparazione degli azzurri da Castel di Sangro. I giocatori, dalla foto di possono vedere Koulibaly, Luperto e Ghoulam tra gli altri, si 'immergono' in dei bidoni dell'immondizia per fare crioterapia. La crioterapia è una pratica molto diffusa tra gli sportivi e consiste nell'immergersi in acqua ghiacciata dopo allenamenti faticosi o sforzi prolungati per fermare microtraumi e per far 'riposare' i muscoli. Esistono delle vasche studiate per questo tipo di terapia che viene adottata dagli stessi sportivi in autonomia, vedi Cristiano Ronaldo (acquistò una vasca apposita dal valore di 36.000 sterline), Bale o Ribéry.