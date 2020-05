Napoli, Mertens regala la sua maglia al 13enne vittima di bullismo: "Non avere paura, ti aspettiamo"

Una maglia e un invito allo stadio (quando si potrà), il bel gesto di Mertens e Insigne per Umberto, picchiato dai suoi coetanei e ripreso in un video diventato virale sul web.

Nonostante il distanziamento sociale di questi mesi, per poter mostrare la propria vicinanza un modo lo si trova sempre. A Napoli nelle ultime ore è esploso il caso di Umberto, il ragazzo 13enne bullizzato da alcuni ragazzi ai Colli Aminei poi ripreso in un video diventato virale su internet. Immediatamente è arrivato il sostegno dei suoi beniamini, Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Umberto ha avuto l’opportunità di conoscere Dries Mertens – direttamente a casa sua - che gli ha regalato la sua maglia autografata, incitandolo a non mollare.

Anche il capitano azzurro - Lorenzo Insigne - ci ha tenuto a incitare il ragazzo con un video. “Ciao Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata. Voglio soltanto dirti di non avere paura. Appena passa l’emergenza Coronavirus, ti aspetto al campo, così ci salutiamo da vicino. Ti mando un forte abbraccio”.

