La squadra dell'ex Gattuso e quella di Pioli si dividono la posta in palio in una gara dalle mille emozioni: vantaggio di Theo Hernandez, rimonta partenopea con Di Lorenzo e Mertens, definitivo pareggio di Kessié su rigore. Nel finale espulso Saelemaekers. Niente sorpasso rossonero al sesto posto.

Niente vincitori, né vinti. E niente successo dell'ex Rino Gattuso sulla squadra che ha segnato un pezzo – ma anche più – della sua vita e della sua carriera. Napoli-Milan finisce 2-2, ed è un pareggio che sposta poco o nulla in termini di classifica: gli azzurri rimangono sesti, pur staccandosi dalla Roma, mentre i rossoneri mancano il sorpasso e restano al settimo posto. Una gara dalle mille emozioni, prima condotta dal Milan grazie a Theo Hernandez, poi rimontata dal Napoli con le reti di Di Lorenzo e Mertens, quindi riacciuffata dalla formazione di Pioli grazie a un rigore di Kessié. Pari tutto sommato giusto: il Napoli ha avuto un numero superiore di occasioni, ma il Milan ha confermato ancora una volta di essere in salute. Come del resto aveva prepotentemente annunciato mercoledì con il poker alla Juve.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (66' Demme), Lobotka (66' Elmas), Zielinski; Callejon (84' Politano), Mertens (74' Milik), Insigne (74' Lozano). All. Gattuso

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Paquetá (46' Saelemaekers), Rebic (88' Krunic), Çalhanoglu (61' Leão); Ibrahimovic (61' Bonaventura). All. Pioli

Arbitro: Federico La Penna

Gol: 21' Theo Hernandez (M), 34' Di Lorenzo (N), 60' Mertens (N), 73' Kessié (M)

Assist: Rebic (M, 0-1), Callejon (N, 2-1)

Ammoniti: Di Lorenzo, Mario Rui, Theo Hernandez, Conti, Saelemaekers

Note: espulso Saelemaekers all'87'

La cronaca in 7 momenti chiave

14' – Mertens entra in area da sinistra con una magia e piazza il pallone con un interno radente, trovando la smanacciata di Donnarumma. Gran parata del portiere del Milan.

19' – Mertens penetra in area e tocca sottomisura per Callejon, il cui sinistro da un passo viene bloccato in due tempi da Donnarumma, nuovamente fondamentale.

20' – GOL DEL MILAN. Scodellata di Rebic e botta mancina al volo sul secondo palo di Theo Hernandez. Ospina non può farci nulla. 0-1.

34' – GOL DEL NAPOLI. Donnarumma stavolta non trattiene un tiro-cross su punizione di Insigne e Di Lorenzo, a porta vuota, non può sbagliare. 1-1.

60' – GOL DEL NAPOLI. Tocco all'indietro di Callejon per Mertens, che da pochi passi calcia: Donnarumma non trattiene e la palla rotola lentamente in rete. 2-1.

Mertens e i compagni festeggiano il gol del 2-1, Napoli-Milan, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

73' – GOL DEL MILAN. Maksimovic sgambetta in area il neo entrato Bonaventura e La Penna indica il dischetto: dagli 11 metri Kessié spiazza Ospina per il 2-2 finale.

87' – Milan in 10 uomini per l'espulsione di Saelemaekers, colpito da due gialli in pochi minuti: intervento col piede a martello su Di Lorenzo prima, calcio da dietro a Elmas poi.

MVP

Koulibaly. Giganteggia al centro della retroguardia, compensando qualche incertezza di Maksimovic. Concede pochissimo agli avversari che si ritrova di fronte ed è uno spettacolo quando esce dall'area palla al piede.

Fantacalcio

Promosso – Mertens. Una sentenza. Sfiora subito il gol, ma Donnarumma glielo nega con un miracolo. Sempre insidioso, alla fine la rete la trova, pur con la complicità del portiere avversario.

Bocciato – Saelemaekers. Gioca un tempo solo per farsi cacciare per doppio giallo. Dopo tante buone prestazioni, una serata disastrosa.

Il momento social del match

Le pagelle

