Victor Osimhen during the Ligue 1 match between Lille OSC and Montpellier HSC at Stade Pierre Mauroy on December 13, 2019

Victor Osimhen è sempre più vicino al Napoli. Dopo il suo sbarco nella città partenopea, l'entoruage del giocatore ha fatto sapere che la chiusura dell'affare è vicinissima. L'annuncio del giocatore arriverà nelle prossime ore.

Osimhen-Napoli, siamo in dirittura d’arrivo. A confermarlo è Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage del giocatore. In un’intervista a TuttoMercatoWeb.com, Okolo ha definito la trattativa col Napoli in fase di chiusura.

Osimhen si sarebbe riservato un po’ di tempo in solitudine per prendere la decisione definitiva. La fumata bianca dovrebbe arrivare nel giro di poche ore.

La città, la gente e il Napoli gli hanno fatto una buona impressione. Victor ha incontrato De Laurentiis e Gattuso, ha sentito che in azzurro sarebbe un calciatore importante. Ora però aspettiamo la sua decisione, Osimhen sta riflettendo e nelle prossime ore farà il suo annuncio.

Nei giorni scorsi l’attaccante nigeriano si era lanciato in una missione di perlustrazione nel capoluogo campano, rimanendone colpito. Okolo rivive quei giorni:

Il viaggio a Napoli? Victor è stato accompagnato dai suoi agenti, ci siamo sentiti e ci siamo scambiati le opinioni sulla città: l’impressione è stata buona, a dir la verità. Victor timido? Non sempre, anche se avrebbe gradito una minora esposizione agli occhi dei media in vista di una decisione comunque importante.

Victor Osimhen sbarcherà a Napoli per rilevare il ruolo di Milik nello scacchiere tattico di Gattuso. Secondo Okolo, le promesse di titolarità del tecnico azzurro sono risultate determinanti per convincere il giocatore. Il Napoli dovrebbe chiudere l'affare versando 50 milioni (più 10 di bonus) nelle casse del Lille e 2,5 milioni al giocatore. Con 18 gol e 6 assist in 38 partite della stagione corrente disputata con la maglia del Lille, Osimhen punterà a lasciare un’impronta positiva per rilanciare il Napoli in vista della prossima stagione.

