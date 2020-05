Napoli, presto sarà possibile allenarsi? Presidente De Luca: "Ci sono le condizioni per farlo"

Non è ancora un ok ufficiale, ma per il Presidente della Regione Campania il Napoli potrà presto tornare ad allenarsi considerando i protocolli avviati dal club di De Laurentis.

L'Emila-Romagna ha dato l'ok alla ripartenza degli allenamenti, seppur individuali, all'interno di strutture a porte chiuse. Questa l'ordinanza della Regione che potrebbe essere replicata, nei prossimi giorni, anche dalla Regione Campania che ha trovato valido il protocollo di ripartenza del Napoli che garantiva tutte le igienico-sanitarie per riprendere a rischio zero, vista l'emergenza da coronavirus.

Per la Regione Campania ci sono tutte le condizioni per consentire la ripresa degli allenamenti della squadra del Napoli. La richiesta di De Laurentiis? Dice che possono fare gli allenamenti, avendo 3 campi di calcio disponibili a Castel Volturno, avendo un distanziamento degli atleti di 20 metri, possono farli per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli. [Vincenzo De Luca, Presidente Regione Campania]

De Luca conferma. Il piano di De Laurentiis è convincente: tamponi due volte la settimana e strutture che possano permettere il distanziamento sociale. Dovrà arrivare l'ok da parte della trask force regionale, ma ci sono tutte le condizioni per il possibile ritorno agli allenamenti del Napoli a Castel Volturno.

Sono convinto che, se vengono garantite tutte le norme di sicurezza, sia ragionevole. De Laurentiis garantisce anche la ripetizione del tampone ai giocatori e ai collaboratori due volte alla settimana, credo che abbia interesse anche il Presidente a tutelare sua squadra e non avere problemi. Io credo che siamo in condizione di consentire gli allenamenti al Napoli per far sì che la squadra sia pronta, poi decideranno le autorità sportive sulla ripresa del campionato, questo non dipenderà da noi

