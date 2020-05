Napoli, ripresi gli allenamenti: niente passaggi e recupero autonomo del pallone

Dopo il responso dei test, tutti negativi, Castelvolturno ha riaperto i cancelli per il Napoli a due mesi di distanza dall'ultima volta: ecco le regole da seguire.

Dopo il responso dei test, tutti negativi, Castelvolturno ha riaperto i cancelli per il Napoli a due mesi di distanza dall'ultima volta. Ad accogliere i giocatori c'era il vicepresidente Edoardo De Laurentiis. Per la squadra azzurra allenamenti individuali divisi in tre gruppi: a scendere in campo per primi, tra le 9 e le 10, sono stati i portieri e infatti Karnezis è stato il primo calciatore a raggiungere il centro sportivo: mascherina, auto nel parcheggio, tenuta già addosso e sentiero obbligato verso i campi. Poi a seguire il secondo gruppo, di cui faceva parte Lorenzo Insigne.

Come riferisce 'Repubblica', per i portieri sono stati fatti esercizi specifici, prese a terra e prese alte con un repertorio quasi completo: uno che parava e gli altri due che facevano lavoro atletico e viceversa. Un'oretta e mezza al massimo perché vige sempre l'alternanza. Su ognuno dei tre campi a disposizione c'erano quattro calciatori con a disposizione un medico con defibrillatore e un magazziniere. Alle 11 il secondo gruppetto con attivazione a secco e tabella personalizzata con il pallone: tiri in porta sì, uno alla volta, ma non passaggi. In porta non c'era ormai più nessuno e la barriera era già stata posizionata a inizio seduta. Essendo esercitazioni singole, anche il recupero del pallone è stato autonomo. Poi tutti a casa per fare la doccia.

