Napoli-Roma: probabili formazioni e statistiche

Il Napoli non vince al San Paolo contro la Roma in Serie A dal novembre 2014 (2-0 con Rafael Benítez in panchina); da allora due pareggi e altrettante sconfitte.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Ospina

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Perotti

Indisponibili: Juan Jesus, Pau Lopez

Statistiche Opta

Sono 145 i precedenti tra Napoli e Roma in Serie A: per i partenopei 43 successi, 50 pareggi e 52 sconfitte.

La Roma ha vinto l'ultimo confronto contro il Napoli in Serie A: i giallorossi non ottengono il successo sia all'andata che al ritorno di una singola stagione di Serie A contro il Napoli dal 1997/98, con Zdenek Zeman in panchina.

Dopo aver perso quattro partite interne di fila, il Napoli ha vinto tre delle ultime quattro gare casalinghe in Serie A (1P).

La Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato, incassando 11 gol nel parziale (una media di 2.8 a incontro): è lo stesso numero di sconfitte che i giallorossi hanno ottenuto nelle precedenti 20 gare esterne nella competizione, tra Paulo Fonseca, Claudio Ranieri ed Eusebio Di Francesco.

Il Napoli è con l’Udinese una delle due squadre di questo campionato a non aver ancora guadagnato punti una volta sotto nel punteggio in casa.

Gennaro Gattuso ha affrontato tre volte la Roma in Serie A: per l’attuale tecnico del Napoli due successi e un pareggio.

Il primo gol dell'attaccante del Napoli Matteo Politano in Serie A è arrivato proprio contro la Roma nel settembre 2015, con la maglia del Sassuolo.

Dopo essere rimasto a secco nelle prime quattro sfide interne di Serie A contro la Roma, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha trovato la rete nelle ultime due gare al San Paolo contro i giallorossi.

L’attaccante della Roma Edin Dzeko ha segnato quattro gol in quattro gare al San Paolo in Serie A contro il Napoli, frutto di due doppiette - quella partenopea è anche l’unica squadra a cui ha rifilato due marcature multiple nella competizione.

