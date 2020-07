Napoli-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Il Napoli ha sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1.7 di media a match).

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Play Icon

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ospina, Llorente

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Bourabia

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Obiang, Romagna

Statistiche Opta

Sono 13 i precedenti tra Napoli e Sassuolo in A: per i partenopei sette successi, cinque pareggi e una sconfitta.

Il Napoli ha sempre trovato il gol nelle 13 sfide di Serie A contro il Sassuolo, realizzando un totale di 22 reti (1.7 di media a match).

Il Sassuolo non ha mai segnato più di una rete in casa del Napoli in Serie A: in totale per i neroverdi quattro gol in sei sfide.

Il Napoli ha subito gol in tutte le ultime 11 gare casalinghe di Serie A, eguagliando il proprio record negativo, stabilito nel 1960 – non ha mai fatto peggio nella competizione.

Il Sassuolo va in gol da 11 partite di campionato e potrebbe eguagliare il suo record di gare di fila con almeno una rete all'attivo della stagione 2014/15 (12 tra novembre e febbraio).

Le uniche tre presenze da giocatore in Serie A di Roberto De Zerbi sono arrivate con la maglia del Napoli, nel 2007/08. Il tecnico del Sassuolo non ha mai trovato il successo da allenatore contro i partenopei in campionato: per lui un pareggio e quattro sconfitte in cinque precedenti.

Dopo aver vinto quattro delle prime cinque gare dalla ripresa del campionato a giugno (1P), il Napoli ha ottenuto appena un successo nelle quattro più recenti (2N, 1P).

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha giocato 96 partite e realizzato 20 gol in campionato con la maglia del Sassuolo: non ha preso parte ad alcuna rete nelle tre sfide contro i neroverdi nella competizione.

Domenico Berardi ha fatto il suo esordio in Serie A nel settembre 2013, proprio contro il Napoli - l'attaccante del Sassuolo ha preso parte a cinque gol nelle ultime quattro presenze di campionato, restando tuttavia a secco nell’ultima contro il Milan.

Francesco Caputo ha preso parte a sei gol nelle ultime quattro gare di campionato (quattro reti, due assist) e potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del Sassuolo ad andare in gol per cinque presenze consecutive di Serie A.

