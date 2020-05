Napoli, tutti negativi al tampone: da sabato 9 maggio si riparte con gli allenamenti

Anche il secondo giro di tamponi ha dato esito negativo. Finalmente il Napoli potrà tornare ad allenarsi a Castel Volturno dove si dividerà in gruppi da 4 atleti divisi su due turni di lavoro. Il medico sociale lancia però l'allarme per le tante partite che si dovranno giocare in modo ravvicinato.

Castel Volturno può riaprire. Come successo per il primo giro di tamponi, anche il secondo ha dato esito negativo per tutti i giocatori della rosa del Napoli che sono quindi pronti per cominciare gli allenamenti a partire da sabato 9 maggio. Una bella notizia per Gennaro Gattuso che può finalmente tornare al lavoro quotidiano, senza aspettare... Sì perché il Napoli è una delle poche squadre che è riuscita a trattenere tutti i giocatori stranieri in città durante il lockdown imposto in Italia, al contrario di compagini come Inter, Juventus e Milan.

Gli uffici della società all'interno del centro sportivo resteranno chiusi, con i dipendenti a casa in cassa integrazione. Il personale all'interno sarà ridotto, ma i giocatori potranno tornare al lavoro utilizzando i tre campi di allenamento di cui è dotato Castel Volturno. I giocatori si divideranno in gruppi massimo di quattro atleti: uno a lavoro alle 11, l'altro a partire dalle 12. Ci sarà un totale di 40 persone presenti, tutti nel rispetto delle norme per il distanziamento sociale.

Il medico sociale però lancia un avvertimento. Non per quanto concerne il Covid-19, ma per il discorso delle tante partite ravvicinate che si andranno a giocare, dovesse ripartire il campionato. Dopo questo periodo di inattività, dove non ci si è neanche potuti allenare, c'è un fortissimo richio di infortuni muscolari.

Purtroppo, bastano due mesi di stop per perdere il grado di allenamento che, con grande fatica si era conquistato. Per questo motivo, dopo una sospensione, non puoi pensare di riprendere la pratica di un’attività fisica con il solito ritmo, perché potresti incorrere in spiacevoli inconvenienti ai muscoli che hanno necessariamente bisogno di una graduale ripresa. Bisogna ripartire con la giusta calma e intensità, così da eliminare un po’ di ruggine dall’intero organismo. La diminuzione della quantità dell’attività motoria quotidiana, comporta una riduzione o perdita totale degli adattamenti fisiologici, indotti dall’esercizio fisico. Ripresa graduale? Il “ricondizionamento” prevede tappe crescenti e dobbiamo accantonare, per qualche tempo, il dove eravamo rimasti. L’intensità deve variare a seconda delle condizioni fisiche individuali, dell’età e delle condizioni climatiche. [il medico sociale Enrico D’Andrea al Corriere del Mezzogiorno]

