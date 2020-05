Il 26enne terzino destro portoghese del Barcellona è uno degli uomini più chiacchierati sul mercato. Per i blaugrana potrebbe rappresentare una fondamentale pedina di scambio in vista della sessione estiva. Cerchiamo di conoscere meglio le sue caratteristiche e di capire a chi, tra nerazzurri e bianconeri, farebbe più comodo.

Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore l'indiscrezione di mercato lanciata a tutta pagina dal quotidiano spagnolo Sport secondo cui Juventus e Barcellona avrebbero raggiunto un accordo per intavolare una clamorosa operazione di mercato per l'estate: i bianconeri cederebbero ai blaugrana Pjanic e De Sciglio e, aggiungendo un ulteriore conguaglio economico di 25 milioni di euro, otterrebbero in cambio Nelson Semedo. Uno scambio - diciamo così - che ovviamente ha destato molte perplessità sia dal punto di vista tecnico che economico (Transfermarkt, per dirne una, valuta Semedo 32 milioni di euro). Rimane il fatto che il 26enne terzino destro del Barcellona è ormai da diversi mesi al centro delle voci di mercato: proprio oggi ad esempio (martedì 19 maggio) la Gazzetta dello Sport lo accosta all'Inter, stavolta nell'ambito della maxi trattativa per Lautaro Martinez. Prima di capire a chi servirebbe davvero Semedo, vediamo di conoscere un po' meglio le sue caratteristiche.

La carriera di Semedo: qualche numero

Stagione Squadra Presenze + gol + assist 2015-16 Benfica 22 + 4 + 3 2016-17 Benfica 47 + 2 + 12 2017-18 Barcellona 36 + 0 + 2 2018-19 Barcellona 46 + 1 + 3 2019-20 Barcellona 29 + 0 + 5

Un contrasto tra Nelson Semedo e Lautaro Martinez -Barcellona-Inter Champions League 2019-20 Credit Foto Getty Images

La collocazione tattica: terzino o quinto nel 3-5-2

Definire Semedo un terzino rischia di essere riduttivo. Il portoghese, lanciato nel grande calcio dal Benfica con cui ha vinto due campionati, ha indubbiamente grandi capacità in quel ruolo, anche se si fa appprezzare di più in fase di spinta che in fase di marcatura. Al Barcellona quest'anno ha giocato nella stragrande maggioranza dei casi come esterno destro in una linea difensiva a 4 tranne in due occasioni quando è stato spostato a sinistra: la prima volta accadde il 2 ottobre scorso in Champions League nel match vinto 2-1 in rimonta contro l'Inter al Camp Nou. La sua propensione offensiva, tuttavia, lo rende una pedina molto utile anche in un 3-5-2 come quinto di centrocampo. Ripetiamo: Semedo offre garanzie anche in fase di copertura, ma se lasciato libero di spingere diventa tutt'altro giocatore.

L'uomo giusto per Antonio Conte?

Ed è proprio in virtù di quest'ultima considerazione che l'accostamento Inter-Semedo funziona, almeno sulla carta. Con un tecnico come Antonio Conte, che con il suo 3-5-2 dà un'importanza enorme agli esterni, il portoghese potrebbe rappresentare una soluzione molto intelligente, proprio in virtù delle sue indiscutibili doti in entrambe le fasi. Il sostituto ideale di Candreva, ad esempio, rispetto al quale ha 6 anni in meno. Il propulsore giusto per i nerazzurri, un giocatore forse non ancora definitivamente sbocciato che affidato alle cure di Conte potrebbe compiere il definitivo salto di qualità. Non a caso l'Inter sta provando a riportare a casa Joao Cancelo, che ha caratteristiche per certi versi simili a quelle di Semedo.

Nelson Semedo nella Liga 2019-20

Presenze 21 Presenze da titolare 16 Gol 0 Assist 2 Minuti giocati 1386 Ammonizioni 1 Espulsioni 0 Tiri complessivi 4 Tiri nello specchio 0 Cross 10 Occasioni da gol create 4 Tackle effettuati 39 Tackle vinti 28 Dribbling tentati 43 Dribbling vinti 28

* dati FBref

Ma anche a Sarri può tornare utile

Allo stesso tempo non c'è dubbio che Semedo possa rivelarsi estremamente utile anche nel 4-3-3 disegnato da Maurizio Sarri. Sugli esterni la Juventus non ha così tanta abbondanza: se si pensa che De Sciglio è in partenza e Danilo non è così affidabile, l'unico terzino di ruolo di un certo spessore in casa bianconera rimane Alex Sandro. Semedo andrebbe così a completare la linea difensiva offrendo a Sarri un'eccellente alternativa a Cuadrado che avrebbe così la possibilità di avanzare il proprio raggio d'azione in caso di necessità e contro particolari tipi di avversari.

