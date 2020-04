Nicchi: "Se aspettiamo il rischio zero, allora potremmo rimanere fermi 2 anni"

Il presidente degli arbitri Marcello Nicchi dice la sua sul momento del calcio italiano, ancora sospeso a metà tra la ripartenza o meno del campionato: "Se non ci saranno le condizioni a giugno, come faranno ad esserci a settembre? Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura".

Un lunedì concitato. Ed era inevitabile dopo le conferenza stampa di domenica sera del primo ministro Giuseppe Conte, a cui sono poi seguite le parole del ministro Spadafora. Anche il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, ai microfoni de "La Politica nel Pallone" su Gr Parlamento, ha detto la sua sul momento attuale:

Non si può continuare a rimandare di 20-30-40 giorni decisioni prese da mesi. Se non ci sono a giugno le condizioni di rischio zero, come ci possono essere a settembre-ottobre le condizioni per un nuovo campionato? Vuol dire che questa fabbrica non riprenderà mai”.

Nicchi ha poi proseguito, rispondendo alla domanda su quali siano le reali chance di riprendere:

Cinquanta per cento sì e cinquanta no. Ma non c’è un vincente o un perdente, si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato, se ce lo possiamo permettere, e allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità. E bisogna prendere coraggio e infondere coraggio a chi corre rischi tutti i giorni. Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.

